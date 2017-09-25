Назарбаев и Путин отметили важность продолжения Астанинского процесса

Астана. 25 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Сообщается, что в ходе разговора В.Путин проинформировал Н.Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.

«Кроме того, президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и совета глав государств СНГ. Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия», — отмечается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.