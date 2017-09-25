Пересмотреть тарифную политику с Узбекистаном просят участники рынка казахстанского автопрома

Алматы. 25 сентября. КазТАГ — Пересмотреть тарифную политику с Узбекистаном в отношении продукции казахстанского автопрома попросило министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова руководство СПАОК «КазАвтоПром», сообщает пресс-служба организации.

«Прошу вас изыскать переговорные возможности для пересмотра тарифной политики Узбекистана в отношении продукции казахстанского автопрома и оказать содействие в организации ее доступа на рынок Узбекистана в соответствии с принципами свободной конкуренции», — приводит пресс-служба обращение на имя министра нацэкономики Т. Сулейменова председателя совета директоров СПАОК «КазАвтоПром» Даулета Бакбергена, распространенное в понедельник.

В случае если переговорный процесс не приведет к ожидаемому результату, Д. Бакберген просит министра «рассмотреть возможность введения симметричных мер рыночной защиты казахстанского автомобильного рынка в виде акциза – как на готовые автомобили, так и на машинокомплекты, поставляемые узбекскими предприятиями на рынок Казахстана».

Согласно письму председателя «КазАвтоПром», сейчас на конвейерах отечественных предприятий выпускается более 60 моделей автомобилей, и они готовы наладить поставки широкого спектра техники на рынок Узбекистана. Эта идея получила поддержку президентов двух стран, принявших участие в казахстанско-узбекском форуме, прошедшем с 15 по 17 сентября 2017 года в Ташкенте.

«Проект постановления президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», опубликованный 19 сентября, вызывает опасения относительно перспектив доступа продукции казахстанских производителей на рынок республики в автомобильной отрасли. Текст документа предполагает сохранение запретительных ставок акцизов на автомобильную технику казахстанского происхождения в размере $2,4/куб. см. При этом в отношении импорта автомобилей с территории России и Украины предусмотрена символическая ставка акциза в размере 2% таможенной стоимости. Иными словами, с утверждением проекта постановления в текущей редакции рынок Узбекистана останется закрыт для казахстанских автопроизводителей, а их продукция окажется дискриминирована», — пояснил Д. Бакберген.

По его утверждению, неравноправное положение Казахстана и Узбекистана в поставках автомобильной техники сохраняется на протяжении почти 1,5 десятилетий. С 1996 года предприятия узбекского автопрома экспортировали на рынок Казахстана более 85 тыс. автомобилей на сумму $720 млн. Продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы РК. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана равны нулю – доступ заблокирован жесткими таможенно-тарифными барьерами, отметил Д. Бакберген.

«Подобное положение дел нельзя охарактеризовать как отношения равноправных внешнеторговых партнеров. Пришло время перейти от отраслевой «игры в одни ворота» к диалогу, основанному на уважении взаимных интересов. И переговоры, проведенные в рамках недавнего межгосударственного форума, создали необходимые для таких перемен предпосылки», — подчеркнул председатель.

ОЮЛ «СПАОК «КазАвтоПром» – отраслевой союз, объединяющий крупнейших участников автомобильной индустрии Казахстана. Учрежден в 2015 году. На долю предприятий-участников союза приходится свыше 60% выпуска продукции казахстанского автопрома, 45% казахстанского рынка новых автомобилей и более 40% занятых в автомобильной отрасли РК.