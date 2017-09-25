Холодная вода обходится казахстанцам на 11% дороже, чем годом ранее. Ожидается дальнейший рост тарифов

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Цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Инфографика

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