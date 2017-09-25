Холодная вода обходится казахстанцам на 11% дороже, чем годом ранее. Ожидается дальнейший рост тарифов 25.09.2017 15:00 Жизнь 88 0 Цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Инфографика Цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию и газInfogram comments powered by HyperComments Похожие материалы: Построенный комплекс «Абу-Даби плаза» предоставит казахстанцам 2 тыс. рабочих мест Рост ВВП Казахстана по итогам 8 мес. 2017 г. составил 4,3% Заметный рост внешнеторгового оборота с Францией отмечают в Казахстане Рост религиозности в Казахстане дает предпосылки для распространения радикальной идеологии Погода без осадков ожидается в среду лишь на западе Казахстана