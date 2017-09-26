Более 20 стран примут участие в двухдневной велогонке «Тур Алматы-2017»

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Команды из более 20 стран приедут на велогонку «Тур Алматы-2017», сообщает пресс-служба акима города.

«30 сентября и 1 октября в Алматы состоится одна из крупнейших профессиональных велогонок в Средней Азии, в которой примут участие спортсмены из Казахстана, Франции, Азербайджана, Ирана, Малайзии, Узбекистана, Китая, Латвии, Украины, Японии, Италии, США, Швейцарии, Германии, Великобритании и др. Всего более 20 команд», — говорится в сообщении акимата, распространенном во вторник.

По словам технического делегата «Тур Алматы» Пьера Хатсебаута, гонка пройдет в два этапа.

«Первый этап стартует у здания КБТУ– участникам предстоит преодолеть «городской круг» по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Финиш первого этапа расположится на территории «Алматы Арены». Второй этап велогонки стартует у здания «Халык Арены» и продлится вдоль круга «ВОАД-аль-Фараби» с финальным отрезком от парка Первого Президента до ВСК «Медео», где участников будет ожидать финишная точка», — отметил он.

Также в рамках соревнований для всех болельщиков и фанатов велоспорта 28 сентября будет организован интерактив в виде спринтерских заездов, конкурсов и автограф-сессии с велогонщиками Astana Pro Team, а 29 сентября состоится официальная презентация команд и открытая тренировка участников велогонки.