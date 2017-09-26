Алматы. 26 сентября. КазТАГ — Площадь пожара в алматинском гостиничном комплексе составила 480 кв.м, пострадавших нет, сообщила официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

«26 сентября в 18.21 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит комплекс по адресу: Алмалинский район, ул. Гайдара, 1. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горел гостиничный комплекс с переходом огня на частный жилой дом», — сообщила С. Баймухамбетова во вторник.

По ее информации, на месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания, обеспечена бесперебойная подача воды в зону горения от 3-х пожарных гидрантов.

«Тушение пожара осложнялось высокой температурой горения, сильным задымлением и быстрым распространением огня по деревянной обрешетке кровли, а также невозможностью отключения электроэнергии по периметру квартала, где был пожар», — уточнила представитель ДЧС.

«Усилиями пожарных огонь локализован в 19.37 и ликвидирован в 20.02. Площадь пожара составила 480 кв.м», — заключила С. Баймухамбетова.

По ее данным, пострадавших при пожаре нет.

В ликвидации пожара были задействованы 80 человек личного состава и 23 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Алматы.