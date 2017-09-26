Астана. 26 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Подключение жилых домов к отоплению в Астане будет проводиться согласно их паспортам готовности, предоставленных КСК, сообщил руководитель столичного управления энергетики Бактыбек Жапаев.

«Сегодня запуск отопления в Астане производится в полную силу. Объекты здравоохранения на сегодняшний день подключены на 94%, ясли-сады — 96%, школы — 98%, учебные заведения — 80%, объекты культуры — 50%, жилье пока мы не подключали. Частные дома составляют 0,4% и прочее — 1,2%», — сказал Б. Жапаев на брифинге в акимате во вторник

«То есть на сегодняшний день по заявкам, которые подали школы, детские сады, объекты образования, здравоохранения, в принципе, мы их сразу подключаем. Заявка рассматривается один день. На следующий день выезжает бригада теплотранзита и подключает к центральному теплоснабжению. С этим проблем нет», — пояснил Б. Жапаев.

Он также сообщил о готовности к подключению жилого сектора.

«По многоквартирному жилом сектору пока подключений не началось, но мы, в принципе, готовы подключать, если паспорта готовности этих домов будут предоставлены КСК. То есть мы готовы подключить любой жилой комплекс и любой жилой дом на сегодняшний день в Астане», — уверяет Б.Жапаев.

Напомним, в связи с ранним похолоданием подачу тепла в Астане планировали начать уже 27 сентября.