Астана. 27 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . До двух недель предлагают увеличить срок ожидания ответа на запрос СМИ от госорганов, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«Мы предлагаем увеличить срок до 15 дней (ответов на запросы СМИ — КазТАГ), чтобы вернуть качество. Это соответствует общемировой практике», — сказал Д. Абаев в разъясняющей видеозаписи некоторых норм новых поправок по части информации и коммуникаций, размещенной на его странице в соцсети в среду.

При этом он уточнил, что речь не идет о предоставлении срочных ответов на резонансные вопросы.

«В экстренных случаях правило «золотого часа» для госорганов никто не отменял. И порядок реагирования четко прописан внутренними регламентами. А срок предоставления ответа на запрос, касающийся официальных сообщений, сокращен с трех до двух дней. То есть, если у журналиста возникли вопросы по поводу заявления госоргана, то последний обязан предоставить информацию в течение двух дней», — заверил министр.

Напомним, что в настоящее время срок ответов на запросы прессы от госорганов составляет 3 дня. В разработанном МИК РК проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций», который был презентован в мажилисе 27 июня текущего года, предлагается увеличить эти сроки с трех до 15 дней.