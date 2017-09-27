Дожди и мокрый снег ожидаются почти на всей территории Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 27 сентября. КазТАГ – Дожди и мокрый снег ожидаются почти на всей территории Казахстана 28-30 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие сутки южные, юго-восточные и восточные области Казахстана будут находиться в зоне южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, под влиянием которых здесь местами пройдет дождь. На северные, северо-восточные и центральные районы республики смещается очередной холодный арктический фронт, под влиянием которого в предстоящие двое суток здесь сохранится холодная погода, ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег», — говорится в прогнозе синоптиков в среду.

По мере продвижения этого фронта в юго-восточном направлении на востоке Казахстана также ожидается мокрый снег, а на юге и юго-востоке республики – дожди, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег, отмечается в прогнозе.

Между тем в западных областях под влиянием антициклона будет преимущественно без осадков.

На всей территории республики температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 3-8 градусов.