Оказание помощи пострадавшим в ДТП в Турции казахстанцам входит в прямую обязанность фонда «Туристiк Қамқор»

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Оказание помощи пострадавшим в ДТП в Турции семерым казахстанцам входит в прямую обязанность фонда «Туристiк Қамқор», однако обращения пострадавших в фонд были безрезультатными, сообщила депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева.

«Молодые казахстанские юноши и девушки могут транспортироваться на родину только в лежачем положении, что представляет весьма дорогостоящие затраты. Однако их обращение в фонд «Туристiк Қамқор», Air Astana и другие органы остались безрезультатными», — сказала Д. Еспаева, озвучивая депутатский запрос к премьер-министру РК на пленарном заседании палаты в среду.

По ее словам, в настоящее время содействием пострадавшим занимается только генеральный консул министерства иностранных дел Казахстана в Анталии Бауыржан Абдрахманов.

«Но его возможности ограничены. Всего 2 дня назад, встречаясь с депутатами фракции, руководство фонда «Туристiк Қамқор» уверило нас, что их единственной задачей может быть только вывоз наших граждан, почему же они сейчас бездействуют? Мы уверены, что оказание помощи этим людям входят в прямую обязанность фонда», — подчеркнула депутуат.

Д. Еспаева добавила, что необходимые средства, собранные с платежей туристов, у фонда также имеются «с избытком».

«В связи с этим просим правительство вмешаться в бездействие подведомственных организаций и требуем оказать немедленное содействие по возвращению наших граждан для оказания им всем необходимой медицинской и организационной помощи. Если же фонд «Туристiк Қамқор» в очередной раз уклонится от возложенных на него функций, мы требуем распустить данную организацию и отменить сбор данных платежей в него», — заявила она.

Депутат добавила, что несмотря на всеобщий и обязательный характер «такого гарантирования», казахстанские туристы оказываются брошенными на произвол судьбы в виду того, что их туркомпании не вошли в систему фонда.

«Поскольку гарантирование прав туристов предусмотрено законом и постановлением правительства, то поддержке и защите в таких случаях подлежат все граждане Казахстана, а возникающие претензии к недобросовестным операторам фонд «Туристiк Қамқор» и уполномоченные госорганы должны решать самостоятельно уже после срочного оказания попавшим в безвыходную ситуацию граждан Казахстана», — заключила парламентарий.

Как сообщали СМИ, 21 сентября семеро казахстанцев попали в аварию в Турции, направляясь из Кемера в Анталию. Они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Вернуться на родину они не могут, так как у них нет денег на перелет.

По данным МИД Казахстана, консул РК в Анталии все время находится на связи с пострадавшими, сейчас их состояние стабильное. Трое пострадавших не могут самостоятельно передвигаться.

В настоящее время решается вопрос об организации транспортировки казахстанцев на родину.