По 7 лет лишения свободы получили обвиняемые в ограблении Альфа банка в Алматы

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Алматы обвиняемых в ограблении АО ДБ «Альфа банк» Максима Бескишкина и Ивана Жукова приговорили к 7 годам лишения свободы каждого, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Максима Бескишкина признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 ч.4 п.2 (грабеж) УК РК и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества», — огласил приговор судья межрайонного суда по уголовным делам в среду.

К аналогичному наказанию суд приговорил и второго подсудимого Ивана Жукова.

Стоит отметить, что ранее в ходе судебных прений прокурор переквалифицировал дело со ст.192 ч. 4 (разбой) на ст.191 ч. 4 п. 2 (хищение не опасное для жизни) УК РК, так как М.Бескишкин и И.Жуков заранее убрали обойму из пневматического пистолета, намереваясь использовать его лишь для устрашения. Также родственниками подсудимых была погашена недостача похищенных денежных средств в сумме Т300 тыс.

Ранее подсудимые полностью признали вину и раскаялись, хотя вначале они вину отрицали и в показаниях говорили, что ограблением хотели указать на недостатки в системе охраны банка.

Напомним, ограбление АО ДБ «Альфа банк» произошло в конце июня в ЖК «Арай» в Алматы. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны бывший и действующий сотрудники этого финансового учреждения. Последний исполнял роль наводчика. Подозреваемые завладели деньгами в сумме более Т65 млн. У задержанных был изъят пневматический пистолет, электронный пропуск и похищенные деньги. Однако была выявлена недостача Т300 тыс., которые родственники подозреваемых обещали возместить.