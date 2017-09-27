Застройщик арестован по подозрению в хищении денег дольщиков при строительстве 6 комплексов в Астане

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Директор ТОО «АССМ 01» Ерлан Смагулов арестован по подозрению в хищении денег дольщиков при строительстве 6 жилых комплексов в Астане, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Департаментом внутренних дел Астаны ведется расследование в отношении недобросовестного застройщика — директора ТОО «АССМ 01» Ерлана Смагулова, по ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту хищения денежных средств дольщиков при строительстве 6 жилых комплексов: «Алтын Булак», «Акерке-1», «Акерке-2», «Мунар-2», «Кургальджинский квартал» и «Медина», — говорится в сообщении в среду.

Также отмечается, что 22 сентября Е.Смагулов был задержан сотрудниками ДВД Астаны и водворен в изолятор временного содержания. 23 сентября Алматинским районным судом №2 в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 мес.

На сегодняшний день в орган следствия поступило еще 65 заявлений граждан (пайщиков) о привлечении Е.Смагулова к уголовной ответственности.

«В настоявшее время по досудебному расследованию проводится ряд следственных действий, направленных на сбор доказательств, наложен арест на имущество подозреваемого и на имущество аффилированных с ним компаний», — отметили в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Астаны.