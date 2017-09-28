Продукцию жамбылской птицефабрики начали поставлять на российский рынок

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — В Жамбылской области птицефабрика ТОО «Әулие-Ата Феникс» отправила свою первую экспортную партию в Россию, сообщает пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро».

«Предприятие наладило выпуск высококачественного мяса птицы по стандарту «Халал» и с начала года произвело более 3 тыс. тонн продукции. Первая экспортная партия отправлена в соседнюю Россию. Ведутся переговоры по расширению экспортных возможностей в другие страны», — приводит пресс-служба слова директора ТОО «Әулие-Ата Феникс» Фариды Джунусовой в сообщении в четверг.

Как отметила руководитель птицефабрики, мясная продукция отгружается во все регионы Казахстана, включая Астану. В перспективе предполагается при поддержке нацхолдинга «КазАгро» довести мощность предприятия до 20 тыс. тонн. В своем регионе птицекомплекс откроет до 40 торговых точек, в которых продукция будет реализовываться без посредников по цене производителя.

Птицефабрика ТОО «Әулие-Ата Феникс» мощностью до 4 тыс. тонн мяса бройлера в год была введена в эксплуатацию 9 месяцев назад в Байзакском районе. Общая стоимость птицекомплекса – Т2 млрд, из которых Т1,2 млрд профинансировано через АО «КазАгроФинанс», компанию в структуре холдинга «КазАгро». Производство развернуто на базе старой индейководческой птицефабрики, построенной в 1978 году, но с начала 90-х годов находящейся в нерабочем состоянии. В ходе реализации проекта осуществлен капитальный ремонт 16-ти птичников, складов, лаборатории, административных зданий, реконструированы убойный и комбикормовые цеха, построен инкубаторий. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на сумму Т547 млн при строительстве объекта проложена широкая сеть коммуникационных систем: водопровод, канализация, газоснабжение, электрофикация, а также возведены очистные и водозаборные сооружения.

«На средства, выделенные по линии «КазАгро», приобретены также оборудование для напольного содержания бройлеров, нагреватели для птичников, система управления птичниками, инкубационное и холодильное оборудование, оборудование для производства комбикорма, линия для убоя, приобретена необходимая спецтехника», — добавляет пресс-служба.

В целом на сегодня в АПК Казахстана нацхолдинг «КазАгро» профинансировал 24 проекта, связанных со строительством птицефабрик мясного и яичного направления. Их совокупная производительность – 104,4 тыс. тонн мяса птицы и 880,1 млн яиц. Общая сумма финансирования – Т47,1 млрд. Основной администратор программ холдинга, связанных с реализацией инвестиционных проектов в отрасли – АО «КазАгроФинанс» и АО «Аграрная кредитная корпорация».