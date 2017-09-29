Новая партия импортных пассажирских автобусов выйдет на улицы Астаны в ближайшее время

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Астана. 29 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Порядка 100 новых пассажирских автобусов марки Iveco появятся на дорогах Астаны в ближайшее время, cообщил руководитель столичного управления транспорта Бекмырза Игенбердинов.  

«Стоимость автобусов марки Iveco — не маленькая в целом. Однако первые 350 автобусов, которые мы закупили, уже показали свою надежность… Тепло зимой, в летний период работает кондиционер. Через 1,5 месяца еще порядка 100 автобусов марки Iveco должны поступить», — сказал Б. Игенбердинов в пятницу в кулуарах партийных слушаний АГФ «Нұр Отан» по развитию транспортного комплекса столицы.

«Таким образом, до конца года в общей сложности порядка 1,5 тыс. автобусов будут курсировать в Астане, из них 723 будут марки Iveco», — уточнил Б. Игенбердинов.

Напомним, пассажирские автобусы марки Iveco впервые были закуплены акиматом Астаны в 2015 году. Как сообщалось, стоимость одного такого автобуса доходит до $350-380 тыс.

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