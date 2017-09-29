Около 20 вопросов рассмотрят главы государств стран СНГ на саммите в Сочи

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – 11 октября на заседании в Сочи главы государств Содружества Независимых Государств рассмотрят около 20-ти вопросов, сообщат информационно-аналитический департамент исполнительного комитета СНГ.

«На заседании совета глав государств СНГ (далее – СГГ) планируется рассмотреть около 20 вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях и в других ключевых направлениях деятельности Содружества», — говорится в сообщении на сайте исполкома.

В частности, в узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, обсудить вопросы о председательстве в СНГ, дате и месте проведения очередного заседания СГГ СНГ.

На расширенном заседании предполагается рассмотреть важные вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд проектов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям.

Так, наиболее значимым является проект заявления глав государств-участников СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. В проекте заявления отмечается поддержка института семьи как одного из главных приоритетов правовой, социально-экономической и социально-демографической политики стран Содружества, подчеркивается важность выработки эффективных организационно-правовых, экономических и информационно-просветительских мер, направленных на формирование благоприятных условий для создания семьи, охраны здоровья матери и ребенка, развития института усыновления, поддержки молодых родителей, заботы о старших поколениях, а также акцентируется внимание на необходимости взаимодействия в решении проблем, связанных с насилием в семье, нарушением прав ребенка, по вопросам профилактики, предотвращения и расследования преступлений в отношении детей, снижения детской смертности, повышения уровня культуры воспитания.

Также будет рассмотрен проект конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, который определяет следующие направления сотрудничества: фундаментальные и прикладные космические исследования, включая дистанционное зондирование космической среды, астрономические исследования и изучение планет; дистанционное зондирование Земли; решение проблемы утилизации космического мусора; предотвращение астероидно-кометной угрозы; обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении космической деятельности; научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические работы; пилотируемые космические полеты; предоставление и использование космических услуг; подготовка и переподготовка кадров для космической отрасли; гармонизация национальных нормативных правовых и технических документов сторон в космической сфере.

Наиболее значимыми гуманитарными проектами, включенными в повестку дня, являются решения: об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проектом решения также предусматривается реализация межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Армении, в 2019 году – в Беларуси, в 2020 году – в Казахстане. При этом в перечень культурных столиц Содружества в 2018 году планируется включить город Горис (Армения); в 2019 году – Брест (Беларусь); в 2020 году – Шымкент (Казахстан).

Также в повестку дня заседания СГГ включены вопросы, направленные на обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам, вопросы военно-технического сотрудничества и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Будет рассмотрена концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которая предусматривает эффективное взаимодействие компетентных органов стран СНГ в данной сфере, формирование и осуществление эффективной государственной (межгосударственной) политики для обеспечения минимизации выявленных рисков, создание национальных систем оценки рисков, разработку и реализацию совместных программ и планов и другие направления сотрудничества.

Концепция сотрудничества стран Содружества в противодействии коррупции, которую также планируется рассмотреть, предполагает основными направлениями сотрудничества совершенствование договорно-правовой базы; разработку и реализацию совместных программ и планов по противодействию коррупции; оказание взаимной консультативной помощи в разработке национальной системы мер противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям; подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, участвующих в противодействии коррупционным преступлениям и правонарушениям; совершенствование модельного законодательства СНГ в сфере противодействия коррупции.

Также будет рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, где значительно расширен перечень умышленных уголовно наказуемых деяний в данной сфере; обозначены правонарушения, связанные с детской порнографией, а также осуществлением террористической деятельности или оправданием терроризма. Проект документа закрепляет различные формы сотрудничества, включая обмен информацией, исполнение запросов об оказании содействия в получении информации, планирование и проведение скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий и др. Кроме того, будут рассмотрены проект протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам;

Между тем проектом решения совета глав государств СНГ о разграничении полномочий между советом глав государств и советом глав правительств Содружества, о положении о совете министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и о положении об экономическом совете СНГ предлагается к компетенции СГГ отнести вопросы определения стратегии и направлений дальнейшего развития Содружества, сотрудничества в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, борьбы с преступностью, противодействия терроризму и иным вызовам. Вопросы, касающиеся реализации положений Договора о зоне свободной торговли, принятия совместных программ и планов в различных областях экономического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества, предлагается передать для рассмотрения совету глав правительств СНГ, а создания базовых организаций государств-участников СНГ – совету министров иностранных дел и экономическому совету СНГ в целях разгрузки повестки дня совета глав правительств СНГ.

В свою очередь к полномочиям совета министров иностранных дел и экономического совета СНГ предлагается отнести учреждение базовых организаций, а также принятие окончательных решений по ряду вопросов сотрудничества в различных сферах, в том числе и возможность подписания на заседаниях совета министров иностранных дел и экономического совета СНГ международных договоров.

Главы государств-участников СНГ также рассмотрят ряд других документов.