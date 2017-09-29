Опергруппа МСХ РК будет выявлять коррупционные правонарушения и следить за охраной животного мира и лесного хозяйства

Астана. 29 сентября. КазТАГ – При министерстве сельского хозяйства РК создана оперативная группа «Сапсан» по внутреннему контролю за деятельностью территориальных подразделений и подведомственных организаций комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба МСХ РК.

«Основными задачами оперативной группы является организация и осуществление государственного контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, а также в случае необходимости выявление или пресечение правонарушений в данных сферах со стороны должностных лиц», — цитирует пресс-служба вице-министра сельского хозяйства РК Ерлана Нысанбаева по итогам брифинга в пятницу.

Он уточнил, что оперативная группа состоит из 12-ти человек, оснащена четырьмя автомобилями повышенной проходимости, современными средствами связи, включая спутниковую связь, форменным обмундированием и табельным оружием.

Отмечается, что информацию о выявленных коррупционных правонарушениях со стороны должностных лиц, нарушениях в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, оперативная группа будет представлять непосредственно министру сельского хозяйства с приложением подтверждающих материалов.

«В результате деятельности оперативной группы в период с июня 2017 года по сегодняшний день было выявлено 18 фактов нарушения природоохранного законодательства. По выявленным фактам возбуждено 3 уголовных дела и 15 дел об административном правонарушении. Кроме того, были приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц и сотрудников территориальных подразделений и подведомственных организаций комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК», — сообщил Е. Нысанбаев.

Отмечается, что все эти меры, принимаемые министерством направлены на снижение правонарушений природоохранного законодательства.