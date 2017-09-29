Пострадавшие в ДТП в Турции казахстанцы отказались от предоставляемого им спецборта, заявили в центре санавиации

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Пострадавшие в ДТП в Турции казахстанцы отказались от спецборта санавиации, который должен был доставить их в Казахстан, сообщил директора республиканского центра санитарной авиации министерства здравоохранения РК Нуржана Отарбаев.

«На 29 сентября у нас был запланирован рейс. Планировалась эвакуация наших граждан в республиканский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в соответствии с профилем их травм. Перед вылетом поступило заявление в адрес минздрава от пациентов о том, что они отказываются от спецборта, отказываются вылететь этим бортом в Казахстан. Основная мотивация в том, что четвертый пациент не был предусмотрен в рамках эвакуации силами санитарной авиации», — сказал Н. Отарбаев на брифинге в пятницу.

«В заявлении было указано, что мы отказываемся лететь спецбортом, в связи с тем, что четвертый пациент не подлежит данному виду эвакуации и готовы сами решить своими силами этот вопрос альтернативными вариантами», — уточнил он.

По его словам, на основании медицинских заключений турецких коллег есть определенные медпоказания для специального медборта.

«На основании этих заключений, трое из четверых граждан подлежали эвакуации с помощью медборта. Четвертая пациентка, которая сейчас уже находится на амбулаторном лечении, не подлежала эвакуации медбортом. Специальный медборт предназначен для определенной категории пациентов. Он готовится заранее в зависимости от количества и тяжести состояния пациентов. В данном случае речь шла о трех пациентах», — пояснил спикер.

Глава центра уточнил, что стоимость запланированного вылета составляла Т21 млн в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи.

Как сообщалось, 21 сентября семеро казахстанцев попали в аварию в Турции, направляясь из Кемера в Анталию. Они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Вернуться на родину они не могут, так как у них нет денег на перелет.

28 сентября сообщалось, что трое казахстанцев вернулись на родину. За остальными было решено направить спецборт санавиации РК, который должен был транспортировать их в Астану сегодня, 29 сентября.