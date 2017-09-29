Астана. 29 сентября. КазТАГ — В Румынии открыто региональное почетное консульство Казахстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«28 сентября в румынском городе Констанца открылось почетное консульство Казахстана, которое будет охватывать своей компетенцией 6 регионов страны: Констанца, Яломица, Кэлэраши, Джурджу, Телеорман и Тулча», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, в рамках мероприятия посол Казахстана Даулет Батрашев передал почетному консулу РК Эргину Хаджикалилу патент на осуществление соответствующих полномочий от Республики Казахстан, а также государственную атрибутику для использования в деятельности почетного консульства.

Э. Хаджикалил выразил намерение активного участия в дальнейшем укреплении межрегиональных торгово-экономических отношений, наращивании деловых контактов между представителями бизнес-кругов двух стран, а также развитии культурно-гуманитарных связей. «В частности, одной из первых инициатив в своем новом статусе является организация и проведение в начале ноября этого года в Констанце фестиваля казахских фильмов», — указано в сообщении.

В церемонии открытия почетного консульства приняли участие представители руководства уезда Констанца, городских органов власти, деловых кругов и представители СМИ, а также граждане Казахстана, проживающие в Румынии.