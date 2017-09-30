Назарбаев подписал распоряжение о праздновании 20-летия Астаны

Астана. 30 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о праздновании 20-летия столицы страны – г. Астаны, сообщает пресс-служба главы государства.

«В целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы РК – города Астаны: образовать комиссию по подготовке и проведению 20-летия столицы РК – г.Астаны», — цитирует пресс-служба Н. Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

«Утвердить: концепцию празднования 20-летия столицы РК – г.Астаны «Ел жүрегі — Астана», положение о комиссии, состав комиссии», — отмечает президент.

Также согласно документу, правительству РК совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей поручено «в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы РК – г. Астаны». А также обеспечить своевременное финансирование мероприятий по проведению 20-летия столицы, подчеркнул президент.

«Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на администрацию президента РК», — заключил Н. Назарбаев.