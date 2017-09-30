Алматы. 30 сентября. КазТАГ — В Шымкенте установили новый рекорд по приготовлению бауырсаков, сообщает пресс-служба акима города.
«Сегодня 30 сентября 2017 года в честь дня города в Шымкенте зафиксировали новый рекорд книги рекордов Казахстана «КИнЭС – 2017» (казахстанский аналог книги рекордов Гиннеса). На площади Наурыз (…) приготовлено 1136 кг бауырсаков», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.
Отмечается, что сертификат, подтверждающий рекорд и зафиксированный специальной комиссией, рекордсменам вручил глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.
«Бауырсаки готовили 20 лучших поваров (…) города. Для приготовления рекордного числа баурсаков понадобилось 750 кг муки, 400 л масло, 60 кг сахара и 150 л молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами», — добавляет пресс-служба.
После того, как рекорд был зафиксирован, баурсаки раздали гостям праздника. Между тем мероприятие посетили более 30 тыс. человек.
Предыдущий аналогичный рекорд принадлежит г. Алматы, где было приготовлено 856 кг бауырсаков.comments powered by HyperComments