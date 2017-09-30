Алматы. 30 сентября. КазТАГ — В Шымкенте установили новый рекорд по приготовлению бауырсаков, сообщает пресс-служба акима города.

«Сегодня 30 сентября 2017 года в честь дня города в Шымкенте зафиксировали новый рекорд книги рекордов Казахстана «КИнЭС – 2017» (казахстанский аналог книги рекордов Гиннеса). На площади Наурыз (…) приготовлено 1136 кг бауырсаков», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Отмечается, что сертификат, подтверждающий рекорд и зафиксированный специальной комиссией, рекордсменам вручил глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

«Бауырсаки готовили 20 лучших поваров (…) города. Для приготовления рекордного числа баурсаков понадобилось 750 кг муки, 400 л масло, 60 кг сахара и 150 л молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами», — добавляет пресс-служба.

После того, как рекорд был зафиксирован, баурсаки раздали гостям праздника. Между тем мероприятие посетили более 30 тыс. человек.

Предыдущий аналогичный рекорд принадлежит г. Алматы, где было приготовлено 856 кг бауырсаков.