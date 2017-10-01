В Белоруссии ужесточили контроль за иностранными гражданами

Алматы. 1 октября. КазТАГ — С 1 октября в Белоруссии сообщать об иностранных гражданах необходимо в течение 3 часов, сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.

Как указывается в сообщении, с 1 октября 2017 года вступят в силу изменения в закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», внесенные законом Республики Беларусь от 20 июля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции».

В этой связи изменяется порядок представления в орган внутренних дел гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах и лицах без гражданства.

«С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться посредством информационных ресурсов (систем) МВД Республики Беларусь или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным в течение трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам», — добавляют в МВД.

Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, который предусмотрен статьями 41-43 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», не изменится.