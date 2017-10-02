В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек, более 100 человек ранены

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Не менее 20 человек погибли, более 100 ранены в результате стрельбы в ночь с воскресенья на понедельник возле казино в Лас-Вегасе, пишет ТАСС.

Также уточняется, что преступник, открывший стрельбу, ликвидирован.

«Полиция отправилась на место преступления. В настоящий момент подозреваемый мертв. Его личность установлена, это местный житель. Его имя я пока не могу назвать», — сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, выступление которого транслировал телеканал CNN.

Он также добавил, что у нападавшего была спутница, местоположение которой установить не удалось.

Напомним, рядом с казино Mandalay Bay в американском Лас-Вегасе произошла стрельба. По информации полицейских, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. По неофициальным данным, мужчина стрелял по полицейским машинам с 32-го этажа отеля рядом с казино.