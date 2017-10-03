Экспортные перевозки по железным дорогам Казахстана за 9 мес. выросли на 12%, импортные – на 19%

Астана. 3 октября. КазТАГ — На 11% вырос объем перевозок грузов по железным дорогам Казахстана за 9 мес. текущего года, в том числе в экспортном направлении – на 12%, а в импортном – на 19%, сообщила пресс-служба «КТЖ – грузовые перевозки».

«С января по сентябрь отмечается рост погрузки по всем основным номенклатурным грузам, в том числе зерна — на 17% и муки — на 16% (относительно плана заявок). Погрузка зерна на экспорт увеличилась на 7%, муки – на 32% к плану», — говорится в распространенном сообщении.

«Экспортные перевозки по сравнению с прошлым годом выросли на 12%. В частности, увеличились отправки грузов в адрес железных дорог Кыргызстана (24%), Китая (19%) и России (12%). Объем перевозок в импортном сообщении увеличился на 19% в сравнении с показателями 2016 года. Наибольший рост установлен на пограничных железнодорожных переходах с Китаем (26%), Россией (19%), Узбекистаном (16%)», — уточняется в информации.

В частности, через казахстанские морские ворота по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за 9 мес. перевалено грузов на 62% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По пограничной железнодорожной станции «Болашак», восточной ветке международного транспортного коридора Север-Юг, отмечается рост на 85%.

«За 9 мес. текущего года сохранился двукратный рост организованных контейнерных поездов сообщением Европа-Китай. Также в 1,6 раза выросли перевозки грузов в контейнерах транзитом через территорию Казахстана в таком направлении, как КНР-Европа. Основной рост объема транзитных перевозок приходится на направление Ченду – Достык – Лодзь», — проинформировали в компании.