Открыта комбинированная автодорожная и железнодорожная магистраль для грузоперевозок по маршруту Юго-Восточная Азия – Европа через Казахстан

Впервые в Чунцине осуществляется совмещение автомобильного грузового трафика с железнодорожными товарными перевозками в направлении Европы

Издание Vietnam Plus со ссылкой на информационное агентство VNA опубликовало материал под названием «L'axe de fret routier et ferroviaire Asie du Sud-Est — Europe est ouvert» — «Открыта комбинированная автодорожная и железнодорожная магистраль для грузоперевозок по маршруту Юго-Восточная Азия – Европа».

В нем излагается следующее: «28 сентября состоялось официальное открытие автомобильного и железнодорожного маршрута, соединяющего Юго-Восточную Азию с Европой через китайский город Чунцин и предназначенного для перевозки грузов.

В тот же день более 10 тысяч единиц предметов одежды, произведенных во Вьетнаме, были доставлены в Чунцин по автомобильной дороге, а затем загружены в вагоны товарного поезда, отправляющегося в Дуйсбург, который находится Германии.

Впервые в Чунцине осуществляется совмещение автомобильного грузового трафика с железнодорожными товарными перевозками в направлении Европы. Теперь транспортировка товара занимает всего лишь 20 дней, что вдвое меньше времени, затрачиваемого на его доставку по морскому пути.

В городе Чунцине, который является не только крупным речным портом, но и также очень важным торговым, промышленным и культурным центром Китая, планируют проложить еще три маршрута в направлении стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Открытие восточного маршрута, связывающего Чунцин с вьетнамским городом Ханой, и центрального маршрута, связывающего Чунцин с тайским городом Бангкок через лаосский город Вьентьян, уже состоялось.

Третий маршрут, следующий в западном направлении и соединяющий Чунцин с бирманским городом Рангун, откроется в конце этого года или в начале следующего года.

В рамках грузоперевозок из Юго-Восточной Азии в Чунцин доставляется все больше фруктов, злаков, древесины и других сельскохозяйственных продуктов».

Казалось бы, какое значение вышеизложенная новость может иметь для государств постсоветского пространства в целом и для Казахстана, в частности? В действительности же речь идет о событии эпохальной важности, прежде всего, для континентально замкнутых центрально-азиатских республик и, потом, для остальных стран СНГ. Ведь маршрут комбинированного автомобильно-железнодорожного пути, призванного связать Юго-Восточную Азию с Европой через китайский город Чунцин, пролегает по территориям Казахстана, России и Белоруссии. То есть речь идет о прокладке сухопутного коридора из региона Юго-Восточной Азии, превращающегося в третьего по счету и наиболее динамичного по факту лидера мировой экономики, в регион Западной Европы, первого по историческому счету лидера мировой экономики, через регион NIS (new independent states) или СНГ.

Сейчас товар, скажем, из того же Вьетнама, который, кстати, является партнером ЕАЭС, в Казахстан доставляется по комбинированному морскому и железнодорожному пути: сперва из Хошимина по морю – во Владивосток, а оттуда по железной дороге – сюда. Транзитное время транспортировки грузов по маршруту Хошимин – Владивосток составляет 16-18 дней. После выгрузки из контейнеровоза или иного морского судна товары в течение 4-5 дней в порту Владивосток ожидают постановки на вагон и дальнейшей отправки по железной дороге по указанному направлению. Еще 5-7 дней занимает транспортировка с Дальнего Востока до границ Казахстана. Одним словом, груз от продавца до покупателя проделывает путь длиною порядка месяца. А если его отправить по комбинированному автомобильному и железнодорожному маршруту Вьетнам – Чунцин – Дуйсбург, он, надо полагать, будет доставлен гораздо быстрей.

Вышеизложенную информацию можно дополнить еще такими сведениями. Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) состоялось в конце мая 2015 года в Астане. Это был первый договор подобного рода со странами дальнего зарубежья для ЕАЭС. Он предусматривает снижение или обнуление таможенных пошлин на некоторые виды товаров. Вьетнамские предприятия, ориентированные на вывоз своей продукции на внешние рынки, стремятся извлечь максимальные выгоды для себя именно из этого положения указанного соглашения. Сейчас у них, похоже, появляются новые возможности.

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