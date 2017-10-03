Предложения о легализации проституции «находят понимание» в среде общественников

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Владимир Радионов . Предложения о легализации проституции «находят понимание» у президента ОФ «Аман-саулык» Бахыт Туменовой.

«Я не призываю к тому, что проституцию надо завтра же легализовать. Но как врач, я понимаю, что это может привести к снижению распространения ВИЧ, заболеваемость которым растет. Если женщина, занимающаяся проституцией, хочет обследоваться на ВИЧ — надо ее не порицать, а обеспечить эту возможность, чтобы она не заражала «белых и пушистых» граждан. То же самое относится к представителям ЛГБТ-сообществ. Другими словами, если мы не можем в корне уничтожить проблему, нужно минимизировать вред от нее», — сказала Б. Туменова в ходе пресс-конференции во вторник.

Также, по ее словам, чтобы снизить вред от табакокурения, нужно легализовать торговлю электронными сигаретами.

«Электронные сигареты не содержат никотин, не так вредят организму, как обычные сигареты, и со временем помогают людям бросить курить. Но сегодня, насколько нам стало известно, эти сигареты завозятся в Казахстан скорее, как контрафакт, поэтому здесь необходимо торговлю ими узаконить. Применяя такой подход «снижения вреда», мы можем предложить зависимым менее вредную альтернативу, уважая в то же время их право выбора», — отмечает Б. Туменова.

В свою очередь член исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Максут Кульжанов отметил, что причинами неинфекционных заболеваний в Казахстане в 87% случаев являются такие факторы риска здоровью, как нездоровый режим питания, недостаточный уровень физической активности, употребление табака и алкоголя.

«ВОЗ призывает Казахстан снизить к 2025 году употребление алкоголя на 10%, табака – на 30%, увеличить физическую активность населения на 10% и таким образом снизить смертность от неинфекционных заболеваний на 25%», — уточнил он.

Кроме того, М. Кульжанов отметил, что необходимо переориентировать подготовку медицинских кадров с лечения заболеваний на помощь пациентам в поддержке здоровья.

«У нас врачей учат лечить, но не поддерживать здоровье. Если взять все траты на здравоохранение, то на профилактику расходуется всего 2%», — подчеркнул он.