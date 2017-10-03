Россия и Саудовская Аравия создают $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Россия и Саудовская Аравия создадут совместный $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Создание фонда, окончательная договоренность о котором будет достигнута в ходе предстоящего на этой неделе визита саудовского короля в Москву, является частью усилий двух крупнейших в мире нефтепроизводителей укрепить сотрудничество», — цитирует А.Новака агентство Reuters.

Как пояснил российский министр, страны сейчас работают над рядом соглашений, о которых будет объявлено во время визита.

По словам А. Новака, сейчас Москва и Эр-Рияд укрепляют сотрудничество не только в рамках пакта ОПЕК+ о сокращении мировой нефтедобычи, но и развивают совместные проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.

Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, и Россия содействовали заключению соглашения картеля и других производителей об ограничении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки с января для поддержки нефтяных цен.

Фьючерсы на европейский сорт Brent, которые снижались в последние годы, выросли примерно до $56 за баррель, но все еще стоят примерно вполовину меньше по сравнению с уровнем середины 2014 года.

По словам А. Новака, российские компании обсуждают сделки с энергетическим гигантом Saudi Aramco: предоставление услуг бурения в Саудовской Аравии и интерес «Роснефти» в торговле нефтью.

Саудовские партнеры изучают возможность участия в газовых проектах в РФ совместно с Новатэком, сказал он.

«Источник в российской энергетической отрасли сказал Рейтер, что Новатэк и Саудовская Аравия могут подписать меморандум о взаимопонимании в связи с проектом Арктик СПГ-2, начало которого запланировано на 2020-е годы. Это второй проект Новатэка по сжижению природного газа», — отмечается в сообщении.

По словам собеседника, детали проекта еще обсуждаются. Россия хочет, чтобы Саудовская Аравия стала одним из акционеров проекта, однако, по словам источника, королевство может сыграть и другую роль.

Ожидается, что Saudi Aramco и Saudi Basic Industries Corp (SABIC) подпишут меморандум о взаимопонимании с крупнейшим нефтехимическим холдингом России Сибур для поиска возможностей строительства нефтехимических заводов в двух странах.

А. Новак также сказал, что прогнозирует стабилизацию цен на нефть в пределах $50-$60 за баррель, что является приемлемым уровнем.