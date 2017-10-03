В Казахстане началась проверка боеготовности войск за 2017 год

Астана. 3 октября. КазТАГ — В Вооруженных силах РК началась итоговая проверка войск за 2017 учебный год, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«Проверке подвергаются все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления. В течение октября текущего года проверкой будут охвачены 100% личного состава», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По словам пресс-службы, целью итоговой проверки является оценка реального состояния боевой готовности и способности войск, а также результатов боевой подготовки за 2017 учебный год.

Отмечается, что оценка соединениям и частям будет дана не только на основе сдачи военнослужащими зачетов и тестов по предметам обучения. По решению председателей комиссий в каждой части несколько подразделений будут приведены в высшие степени боевой готовности и выведены в районы учебных полей для проведения тактических учений с боевой стрельбой, в том числе и в ночных условиях. Так, будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, а также умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

«Нынешний уровень боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих позволяет нам в ходе проверки сосредоточить основное внимание на совершенствовании действий основных тактических единиц – батальонных тактических групп. Именно это станет основным показателем качества боевой учебы войск в 2017 учебном году», – подчеркнул начальник департамента боевой подготовки генерального штаба ВС РК, генерал-майор Тимур Абишев.

Итоговая проверка проводится в 3 этапа. Первые 2 этапа будут отведены для проверки соединений, воинских частей, органов управлений видов ВС, региональных командований и родов войск, на 3-м – структурные подразделения минобороны и генерального штаба ВС РК.