Астана. 3 октября. КазТАГ – В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания и сильного ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

«Ночью 4-5 октября в Южно-Казахстанской области ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Понижение температуры местами до 3 мороза. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в сообщении во вторник.

Кроме того, 4 октября в Костанайской области ожидается местами туман, ветер северо-западный ночью местами, днем временами 15-20 м/с.

«Ночью 4-5 октября в Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха, местами 3 мороза», — предупредили синоптики.