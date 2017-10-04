Найденный на месте крушения самолета под Алматы «черный ящик» отправят на экспертизу в Москву

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Найденные на месте крушения самолета Ан-28 под Алматы средства полетной информации будут отправлены на экспертизу в Москву, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«На месте катастрофы уже найдены средства полетной информации, которые будут направлены в лабораторию межгосударственного авиационного комитета стран СНГ для считывания и расшифровки всей подробной информации», — сказал Р. Скляр на брифинге в среду.

По словам начальника инспекции по безопасности полетов АО «Международный аэропорт Алматы» Виктора Аушева, средства летной информации повреждены огнем.

«Он (черный ящик — КазТАГ) подгорел, мы уже не сможем восстановить. Экипаж не передал никакой информации, все молча было», — отметил В. Аушев.

В связи с этим решено отправить материалы на экспертизу в Москву.

Как сообщалось ранее, самолет санавиации Ан-28 пропал с радаров в 18.47, спустя 12 минут после взлета, в 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствовала. Начались спасательно-поисковые работы, к месту предполагаемого крушения самолета выехали подразделения КЧС МВД. Прибыв на место авиакатастрофы, они потушили горящий самолет и констатировали гибель всех пятерых находившихся на борту Ан-28.

На борту самолета, помимо двух медиков — акушера-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Т. Патсаева и профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Ж. Артыкбаева, находились командир воздушного судна Г. Цой (гражданин Кыргызстана), второй пилот Е. Кутафин (гражданин Казахстана) и авиатехник Б. Ахматбаев.

Для расследования причин крушения самолета министерством была создана специальная комиссия.