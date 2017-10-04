В Западном Казахстане ожидается потепление в ближайшие 3 дня

Астана. 4 октября. КазТАГ — С 5 по 7 октября 2017 года в Казахстане ожидается погода без осадков, а также потепление в Западном Казахстане, сообщает РГП «Казгидромет».

«Расположенный над северо-востоком Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронты, смещаются на юг Западной Сибири. На смену им на территорию Казахстана перемещается антициклон с Поволжья», — говорится в прогнозе синоптиков.

В предстоящие трое суток под влиянием этого антициклона в западных областях ожидается погода без осадков и повышение температуры. На остальной территории республики, по мере продвижения антициклона на восток, осадки будут прекращаться, но повышение температуры предполагается лишь 7 октября и только в южных областях.