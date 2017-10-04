Вздёрнуть цены на бензин до 170 пока не получилось 04.10.2017 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 64 0 Эксперт в нефтяной отрасли Олег Егоров о том, что бензин у нас дорожает «неизвестно почему», и 150 тенге за литр – это ещё не предел comments powered by HyperComments Похожие материалы: Вот почему бензин не будет дешеветь До Т151 за литр подорожал бензин марки АИ-92 в Алматы В правительстве Казахстана пока не определились с тарифами на интернет в селах «Президент не увидел экономического эффекта от программы «Цифровой Казахстан». «Зачистка «аблязовского наследия» – санация накануне транзита?». «Драйверы инфляции: мясо, бензин, учебный год». «Друзьям – все, врагам – пропаганда»