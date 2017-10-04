Вздёрнуть цены на бензин до 170 пока не получилось

Экономика 64 0
Эксперт в нефтяной отрасли Олег Егоров о том, что бензин у нас дорожает «неизвестно почему», и 150 тенге за литр – это ещё не предел

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