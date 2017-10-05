«Антикризисный Есимов». «Сегодня средний возраст акимского корпуса — составляет 53 года». «Казахстанское высшее образование теряет свои позиции». «Мы не имеем к развитым демократиям никакого отношения». «Образовался дефицит бензина АИ-92»

Сетевой Казахстан. 5 октября 2017г.

EXCLUSIVE . KZ . «Рейтинг чиновников: знакомые все лица» — Самые обсуждаемые медиаперсоны начала политического сезона из числа представителей исполнительной власти – глава правительства Бакытжан САГИНТАЕВ, члены его команды – министр труда и социальной защиты Тамара ДУЙСЕНОВА и руководитель министерства образования и науки Ерлан САГАДИЕВ. Если слепо верить Интернету, то наиболее медийным акимом сентября стал Бауыржан БАЙБЕК.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2017. Осень. Падают акимы» — Сегодня средний возраст акимского корпуса – мы имеем в виду глав 14 областей и двух городов республиканского значения Алматы и Астаны — составляет 53 года. Самый молодой аким – глава Западно-Казахстанской области 39-летний Алтай КУЛЬГИНОВ. Самый «возрастной» — глава Алматинского региона Амандык БАТАЛОВ, которому в ноябре исполнится 65 лет. Преодолели пенсионный возраст, который в Казахстане составляет 63 года, акимы трех регионов: глава Актюбинской области 64-летний Бердыбек САПАРБАЕВ, Алматинской – Амандык БАТАЛОВ, Восточно-Казахстанской 63-летний Даниал АХМЕТОВ. Приблизился к этому критическому рубежу аким Кызылординской области 62-летний Крымбек КУШЕРБАЕВ.

TIME . KZ . Игорь НЕВОЛИН — «Антикризисный Есимов» — С завершением ЭКСПО-2017 в Астане практически вся страна облегченно выдохнула. Главное мероприятие страны прошло если не замечательно, то очень хорошо. Даже скептики, ранее откровенно критиковавшие выставку, посетив ее, вынуждены были объективно дать положительную оценку. А ведь еще два года назад на месте выставочного центра, кроме заборов и каркасов нескольких зданий, ничего не было. К тому же летом 2015 года были арестованы ЕРМЕГИЯЕВ и почти все руководство нацкомпании “Астана ЭКСПО-2017”. Поэтому не сказать, что на тот момент в главном национальном проекте был кризис, не сказать ничего. Понятно, что нужен был кризис-менеджер. Таковым назначили Ахметжана ЕСИМОВА, на тот момент занимавшего должность акима Алматы.

Тулеген БАЙТУКЕНОВ – «Вышке крышка?» — Как и почему казахстанское высшее образование теряет свои позиции — и без того не самые крепкие… По сути, Минобр своей инновацией с ЕНТ-2017 просто ускорил процесс схлопывания репутации системы высшего образования в стране. Еще несколько лет реформ и модернизаций с обязательными рапортами о перевыполнении плана — и государственные гранты придется давать всем абитуриентам подряд, лишь бы те не покидали страну.

Тохнияз КУЧУКОВ — «Хоргос на глиняных ногах» — Межведомственная следственная бригада продолжает расследование убийства алматинского таможенника Медета ЖАМАШЕВА. Напомним: это преступление произошло более пяти лет назад, в июне 2012 года, в одном из спальных районов Алматы. На сегодня арестованы исполнители — члены ОПГ “Хуторские”, в ходе следственного эксперимента давшие признательные показания в совершении этого преступления и выдавшие орудие убийства. Кроме того, по подозрению в причастности к этому особо тяжкому преступлению помещен под домашний арест агент финполиции Талгат МАХАТОВ (он же Саныч, он же Бетон) — главный свидетель по непосредственно “хоргосскому делу”, связанному с контрабандой китайского ширпотреба. Между тем родственники Медета не без основания считают это убийство заказным.

ALMAKZ . INFO . «ЧЕСТНЫЙ ОТВЕТ в рубрике «ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО» дает архитектор Нурлан ТУРЕХАНОВ» — Мы не имеем к развитым демократиям никакого отношения. У нас нет ни соответствующих свобод, ни прав, ни заказа самого общества. Наша интеллигенция — писатели, поэты, художники, певцы и, может быть, еще скульпторы. Потому что других — архитекторов или дизайнеров, народ просто вообще не знает. Так вот, в нынешней ситуации в стране, народ их не уважает. А как можно прислушиваться к тем, кого не уважаешь?

KAPITAL . KZ . Валерий СУРГАНОВ — «Почему Казахстан не застрахован от энергетического шока?» — Не успело казахстанское общество удивиться новости про 70-процентную зависимость страны от импортного авиакеросина, которой поделилась авиакомпания «Эйр Астана», как на текущей неделе ее затмила другая: в Казахстане образовался дефицит бензина АИ-92, которого на нефтебазах и хранилищах осталось лишь до середины октября. Вопрос, конечно, решается: российские компании готовы отгрузить недостающий товар, однако цены у них немаленькие, поэтому нужно готовиться к росту стоимости бензина. Эксперты дали оценку сложившейся ситуации на топливном рынке.

«Банкиры о спекуляциях на валютном рынке и ликвидности» — В августе и сентябре 2017 года курс доллара был особенно волатильным. Американская валюта за обозначенный период в среднем укрепилась с 336 до 341 тенге, а вскоре достигла отметки 345 тенге. Лихорадку на валютном рынке аналитики связывали с несколькими факторами: с окончанием ЭКСПО в Астане, со снижением интервенций Нацбанка, и в первую очередь со спекуляциями. В тот момент, когда казахстанцы в спешке оккупировали обменники, банкам также пришлось не сладко: они ощущали отток тенговых вкладов.

FORBES . KZ . Захар КУЗМЕНКО – «Правительство решило подогреть инфляцию?» — Обсуждение мер по сдерживанию инфляции, имевшее место на заседании правительства во вторник, 3 октября, неожиданно получило очень активную критику Нацбанка в социальных сетях и некоторых масс-медиа. Остается непонятным, почему критикуют только регулятора. Особенно негативной была реакция на абсолютно справедливое заявление главы Нацбанка о том, что «ожидание населения и предприятий в отношении роста цен становятся причинами инфляции».

«Чем занимается человек, стоявший за созданием «Иглы» и рекламы МММ» — Бахыт КИЛИБАЕВ пришел в кино почти случайно: в студенческие годы решил по совету сестры записаться на сценарные курсы «Казахфильма», чтобы скоротать вечера. За долгие годы он успел поработать в разных жанрах: был сценаристом и режиссером нескольких полнометражных картин, снял знаменитые рекламные ролики для Казкоммерцбанка и АО «МММ». С начала 1990-х Бахыт Килибаев живет на три города: часто бывая в Москве и Санкт-Петербурге, не забывает о родном Алматы, где мы с ним и встречаемся.

365 INFO . KZ . «Почему Казахстан не добывает сланцевую нефть?» — По словам первого вице-министра энергетики, наблюдается тенденция к снижению спроса на нефть и газ, что повлечет за собой и падение цен на эти ресурсы. Поэтому необходимо запускать новые перерабатывающие производства. Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ, первый вице-министр энергетики и представитель АО «НК «Казмунайгаз», рассказал, что объемы потребления нефти и газа снижаются. И Казахстан должен быть готов к этому заранее.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Дайте стране угля: на пороге зимы в Казахстане нечем топить частные дома» — С наступлением холодов по всему Казахстану жители частного сектора остались без угля, который невозможно купить ни за какие деньги. Поставщики топлива рассказали, как растут цены и почему люди не могут получить уголь вовремя.

MATRITCA . KZ . Серик МАМБЕТОВ – «Нацбюро проверит Комитет науки. Или уже проверил?!» — Нацбюро по противодействию коррупции проверит Комитет науки Министерства образования и науки. Об этом сообщается в официальном ответе ведомства профессору Нугману АРАЛБАЙ, который предоставил редакции копию письма.

Письмо о назначении проверки Комитета науки от 21 сентября 2017 года, а глава Комитета г-н Абдрасилов дает ответ 26 сентября и не в курсе, что назначена проверка его ведомства. Либо сотрудники Нацбюро за 5 дней так и не дошли до Комитета. А завтра, в четверг, алматинский департамент уже должен докладывать своему начальству в Астане о результатах проверки. Может я чего-то не понимаю?!

AZATTYQ . ORG . «Раздоры на старте» — Новую правозащитную организацию «НеМолчи.kz» в последнее время сотрясают скандалы. Движение «НеМолчи.kz» взялось за защиту прав женщин — жертв насилия. Основателя движения Дину СМАИЛОВУ пригласили на форум ООН в Нью-Йорк, но дома ее ждали тяжелые обвинения со стороны ее бывших соратниц.

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