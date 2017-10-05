Более $15 млн составила сумма контрактов, заключенных на инвестиционном форуме в Алматы

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Владимир Радионов . Более $15 млн составила сумма контрактов, заключенных в рамках международного инвестиционного форума Almaty Invest-2017, сообщил корреспондент КазТАГ.

Инициатором подписания контрактов выступила компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО). Партнерами КПО стали алматинские компании Schneider Electric, КазСПО-N и Bureau Veritas.

Как стало известно на церемонии подписания документов, в рамках контракта компанией Schneider Electric впервые в Казахстане будут произведены модульные электроподстанции, ранее завозимые из-за рубежа.

Контракт с КазСПО-N — долгосрочный пятилетний контракт КПО с казахстанским производителем спецодежды. Компания Bureau Veritas проведет сертификацию по международным стандартам машиностроительных заводов Западно-Казахстанской области.

Суммарная стоимость подписанных с алматинскими компаниями контрактов превышает $15 млн, или Т5 млрд.

Комментируя контракты, заместитель акима Алматы Алмас Мадиев отметил, что «это не меморандум или соглашение, а твердый контракт с компаниями, недавно начавшими работу в Алматы».

«В частности, ТОО «КазСПО-N» запустило производство спецодежды буквально три месяца назад, завод использует новые технологии и все квалификационные требования, который выставляет КПО, выполняет», — отметил А. Мадиев.

Вместе с тем он добавил, что в ходе форума не планируется подписание иных контрактов, меморандумов и соглашений.

«Это работа каждодневная. Если говорить о суммарной работе в этом направлении в течение года, то сумма может превысить $1 млрд. Сегодня внешние инвестиции в Алматы превышают прошлогодний уровень на 13%, имеют стабильную тенденцию к увеличению. Думаем, к концу года эта цифра составит 20%, есть такой статистический прогноз. При этом уменьшаются инвестиции со стороны государства и увеличиваются инвестиции собственно компаний», – подчеркнул А. Мадиев.

Международный инвестиционный форум Almaty Invest проводится пятый год подряд. Приоритетной задачей форума является привлечение иностранных инвесторов, а также презентация как реализованных, так и перспективных проектов, требующих инвестиций.