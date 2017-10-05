Депутаты маслихатов досрочно прекращают свои полномочия из-за взяток и злоупотребления – ЦИК

Астана. 5 октября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Причинами досрочного прекращения полномочий депутатов маслихатов в Казахстане становятся приговоры суда за взяточничество, мошенничество и злоупотребления, сообщил руководитель отдела организации избирательного процесса и обеспечения деятельности членов ЦИК Максатхан Анапин.

«По причине вступления в силу обвинительных приговоров суда за злоупотребление властью или должностными полномочиями, дачу взятки, вымогательство в крупном размере прекращены полномочия трех депутатов маслихатов», — сказал М. Анапин на заседании ЦИК РК в четверг.

Также, по его словам, имели место случаи досрочного прекращения полномочий депутатов в связи с систематическим неисполнением своих обязанностей, совершением действий, несовместимых со статусом депутатов.

«В связи с непосещением заседаний маслихата досрочно прекращены полномочия депутата городского маслихата в ВКО Гульнар Оспановой. Депутат Аркалыкского городского маслихата Костанайской области Нурланов уволен с должности руководителя коммунального предприятия по отрицательным мотивам, судом привлечен к административной ответственности, исключен из партии «Нур Отан», добровольно сложил депутатские полномочия. Депутат маслихата в ЮКО уличен во взяточничестве, исключен из партии, добровольно сложил полномочия. Депутат шымкентского городского маслихата Ниязов уличен во взяточничестве, сложил депутатские полномочия», — перечислил руководитель отдела ЦИК.

По его словам, в качестве оснований для добровольного отказа от полномочий народные избранники иногда указывают нелепые причины. Так, решением Тарановского районного маслихата Костанайской области досрочно прекращены полномочия депутата Котлевского – электромонтера одной из телефонных компаний. В личном заявлении об отставке свое нежелание быть депутатом он объяснил отсутствием денег для оказания помощи избирателям, которые к нему обращаются.