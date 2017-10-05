ЕК предложила реформировать систему уплаты НДС в Евросоюзе

Алматы. 5 октября. КазТАГ — Европейская комиссия (ЕК) предложила провести реформу системы уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в Евросоюзе, сообщает газета «Коммерсантъ»

«Каждый год теряется более 150 млрд евро НДС. При этом около 50 млрд евро из этой суммы теряется из-за трансграничного мошенничества с уплатой налога. Эти средства могут использоваться для финансирования преступных организаций, включая терроризм. Ожидается, что эта сумма будет сокращена на 80% благодаря предложенной реформе», — отмечают в ЕК.

По словам представителей ЕК, реформа предполагает облагать налогами продажу товаров из одной страны Евросоюза в другую по тому же принципу, как это происходит внутри каждой отдельной страны ЕС. Еврокомиссия также заинтересована в том, чтобы окончательная сумма НДС всегда уплачивалась стране ЕС, где находится конечный потребитель товара, по ставке этой страны.

Законодательное предложение ЕК направила для консультаций в европарламент.