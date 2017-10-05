КМГ с российским и китайским партнерами займется развитием заправочной инфраструктуры на маршруте «Европа-Китай»

Алматы. 5 октября. КазТАГ – «Газпром», CNPC и «КазМунайГаз» планируют совместно развивать заправочную инфраструктуру на транспортном маршруте «Европа-Китай», сообщила пресс-служба российской компании.

«Сегодня в рамках VII Петербургского международного газового форума заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, вице-президент PetroChina Хуан Вэйхэ (по доверенности от CNPC) и исполнительный вице-президент по транспортировке, переработке и маркетингу АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев подписали меморандум о взаимопонимании», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

«Документ отражает заинтересованность сторон в реализации долгосрочного стратегического сотрудничества на рынке газомоторного топлива, в частности в сфере развития заправочной инфраструктуры на международном транспортном маршруте «Европа-Китай», — поясняется в сообщении.

Меморандум, в частности, предполагает проведение сторонами оценки потенциального количества газомоторных грузовых транспортных средств, а также объема потребления газомоторного топлива в период до 2030 года на российском, казахском и китайском участках маршрута.

Проведенный анализ будет служить основой для принятия решения о разработке трехсторонней дорожной карты по развитию сети газозаправочных объектов на маршруте «Европа-Китай», отмечается в сообщении.

Ранее, 15 мая 2017 года, в рамках развития международного транспортного маршрута «Европа-Китай», «Газпром», CNPC, ГК «Российские автомобильные дороги» и China Communications Construction Company подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере развития автодорожной инфраструктуры этого маршрута, а также в области применения на нем сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.