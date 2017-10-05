Неустойчивая погода, местами с осадками и сильным ветром, ожидается в четверг на большей части Казахстана

Астана. 5 октября. КазТА Г – Неустойчивая погода, местами осадки, туман, усиление ветра ожидаются в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане облачно, временами снег, туман, гололед, ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, температура воздуха днем около 0.

В Алматы облачно, возможен дождь, ветер 2-7 м/с, +7+9.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами осадки, гололед, туман, ветер 15-20 м/с, -3+2. На территории Павлодарской области осадки, местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с, +1+6. В Костанайской области днем осадков не ожидается, местами гололед, туман, 0+5.

В Карагандинской области местами осадки, туман, усиление ветра, 0+5. В Восточно-Казахстанской области дожди, местами ветер усилится до 15-20 м/с, 0+5.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях днем осадков не ожидается, воздух прогреется до +8+13, +6+11 и +8+13 соответственно; в Жамбылской области местами возможен туман, утром и днем ветер 15-20 м/с с порывами до 23 м/с, в Южно-Казахстанской области — местами туман. В Алматинской области местами небольшие дожди, местами туман, +4+9.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ясно, без осадков, +12+17, +10+15, +7+12 и +2+7 соответственно; в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами туман.

В ближайшие сутки на отдельных реках Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в связи с прогнозом сильных осадков ожидается увеличение водности, на реках юга страны – колебания водности. На реке Сырдарье в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования. На водных объектах северных областей ожидается постепенное охлаждение водной поверхности.