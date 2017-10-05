Ряд стран ОПЕК готовы продлить соглашение на 2018 г. в случае необходимости

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Алматы. 5 октября. КазТАГ — Ряд стран ОПЕК готовы продлить на 2018 год соглашение о сокращении добычи в случае необходимости, сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак.

«Министры, все, с кем я общался, готовы в случае необходимости обеспечить продление. Но, опять же, это в случае необходимости. Это обсуждали, да», — цитирует агентство ТАСС А.Новака, ответившего на вопрос журналистов, готова ли ОПЕК пойти на дальнейшее сокращение добычи нефти на весь 2018 год.

В России открылась энергетическая неделя, деловая часть которой пройдет с 4 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге. В работе российского энергофорума примут участие более 20 профильных министров из разных стран мира.

Как сообщалось, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран, в том числе Казахстан и РФ, заключили в конце 2016 года действующее в настоящее время соглашение о сокращении добычи нефти. Страны договорились вывести с рынка суммарно 1,8 млн баррелей в сутки, из них 300 тыс. баррелей приходятся на Россию и 20 тыс. – на Казахстан.

Изначально соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, впоследствии его действие продлили до конца марта 2018 года.

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