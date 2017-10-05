В Алматы стройподрядчика и технического эксперта оштрафуют за обрушение дорожного покрытия

Алматы. 5 октября. КазТАГ — На Т1 млн оштрафуют подрядную организацию, нарушившую технологию восстановления дорожного покрытия на ул. Аскарова в Алматы, сообщили в городском акимате.

«На основании обращения акимата Наурызбайского района Алматы городским управлением государственного архитектурно-строительного контроля в отношении подрядной организации ТОО «Титан-Север» была открыта проверка по факту просадки асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в местах строительства водовода по улице Аскарова, западнее улицы Саина. По результатам проверки в отношении указанной подрядной организации будет оформлен административный протокол по ст.312 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа в размере 400 МРП (907 600 тенге)», – уточняется в сообщении, распространенном пресс-службой акимата.

Как отмечается, кроме того, административные меры принимаются к эксперту, осуществлявшему технический надзор над соблюдением технологии во время строительства инженерных сетей.

«В отношении эксперта технического надзора ТОО «Архсервис-Саулет» будет оформлен административный протокол по ст.317 ч.3 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа в размере 200 МРП (453 800 тенге) и приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора сроком на 6 месяцев», – указано в сообщинии.

В управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы пояснили, что новый водовод по ул. Аскарова еще не введен в эксплуатацию, и акт приемки будет подписан только после завершения всех строительных работ.

Кроме того, согласно условиям договоров на строительство инженерных сетей в Алматы между заказчиком (УЭКХ) и подрядными организациями, гарантийный срок, в течение которого частные строители обязаны за свой счет обеспечивать нормальное функционирование объекта, составляет 2 года.

«По всем фактам повреждения автомобилей из-за провалов асфальта, если это вызвано несоблюдением технологии восстановления дорпокрытия, владельцы транспорта правомочны взыскать суммы причиненного ущерба с конкретных стройподрядчиков в установленном законом порядке», — напомнили в акимате.

Ранее сообщалось, что после восстановления дорожного покрытия на ул. Аскарова, где недавно было завершено строительство трассы водовода от водопроводной площадки ГНТК-1 до водопроводной площадки ГНТК-2, «во время выпавших осадков в нескольких местах просел грунт, повлекший ДТП без пострадавших».