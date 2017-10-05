Алматы. 5 октября. КазТАГ — В Демократической республике Конго зарегистрирована вспышка холеры, сообщает Роспотребнадзор

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным министерства здравоохранения Демократической Республики Конго с начала сентября текущего года на востоке страны в 22 провинциях в районе озер Альберт, Эдуард и Киви число заболевших холерой достигло 24 тыс. человек, из них 500 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация осложняется нехваткой чистой воды.

Правительством страны совместно с Всемирной организацией здравоохранения и общественными международными организациями принимаются меры по недопущению распространения эпидемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала 2017 года случаи холеры зарегистрированы в 34 странах мира (186334 больных холерой и 884508 с подозрением на холеру).

Холера – это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholera. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти.