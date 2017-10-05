Жамбылская область – главный регион-риск 05.10.2017 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 126 0 Социолог Гульмира Илеуова о безработице, неустроенности, кланах, криминале и протестных настроениях comments powered by HyperComments Похожие материалы: Жамбылская область и компания из КНР договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства Премьер РК в ходе рабочей поездки в Атыраускую область проинспектирует работу Кашагана Употреблять на ночь чеснок и лук против гриппа советует казахстанцам главный санврач страны Опергруппа МСХ РК будет выявлять коррупционные правонарушения и следить за охраной животного мира и лесного хозяйства