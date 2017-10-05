Жамбылская область – главный регион-риск

Общество 126 0
Социолог Гульмира Илеуова о безработице, неустроенности, кланах, криминале и протестных настроениях

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Жамбылская область и компания из КНР договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
  2. Премьер РК в ходе рабочей поездки в Атыраускую область проинспектирует работу Кашагана
  3. Употреблять на ночь чеснок и лук против гриппа советует казахстанцам главный санврач страны
  4. Опергруппа МСХ РК будет выявлять коррупционные правонарушения и следить за охраной животного мира и лесного хозяйства

Новости партнеров

Загрузка...