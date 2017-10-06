Алматы. 6 октября. КазТАГ – Бесплатные ледовые катки появятся в каждом районе Алматы, сообщила пресс-служба акимата города.

«Для развития и поддержания спортивного потенциала города запланировано дополнительное финансирование, благодаря чему в каждом районе города появится по одному сезонному ледовому катку для массового катания с необходимыми условиями для досуга и отдыха населения в зимний период», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Кроме того, как отметили в акимате, данные катки будут бесплатными для населения.