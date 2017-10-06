Ключевыми темами 7-го раунда переговоров по Сирии в Астане станет освобождение заложников и гуманитарное разминирование

Астана. 6 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Ключевыми темами обсуждения следующего раунда переговоров по Сирии в Астане станет освобождение заложников и гуманитарное разминирование, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Во время следующего раунда переговоров по Сирии в Астане хотел бы выделить два вопроса. Особенную актуальность для сирийской вооруженной оппозиции представляет такая проблема, как пленные и заложники. Они надеются, что страны-гаранты обеспечат нахождение решения вопроса, связанного с освобождением пленных и заложников», — сказал К. Абдрахманов на брифинге в МИДе в пятницу.

«Другой вопрос, который затрагивает интересы всей международной общественности, касается гуманитарного разминирования. Как вы знаете, на территории Сирии много исторических памятников, большинство из которых входит в число объектов, находящихся под гарантией защиты ЮНЕСКО», — отметил К.Абдрахманов.

Наряду с этим он добавил, что во время следующей встречи в Астане страны-гаранты также намерены детально обсудить, насколько эффективно функционируют 4 созданные зоны деэскалации.

Напомним, переговоры по Сирии в Астане проходят с начала этого года. Шестой раунд прошел в середине сентября, по его итогам стороны договорились о создании четырех зон деэскалации в Арабской Республике.

Ранее российская сторона сообщила, что очередной раунд переговоров в Астане по Сирии пройдет 30-31 октября.