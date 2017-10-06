«Марат Тажин – патриот Казахстана, друг России». «Министры-мажоры» не знают, что творится в стране». «Почему акимы не жалеют денег на благоустройство, но закрывают глаза на ЖКХ?». «По кадровым изменениям все непредсказуемо»

Сетевой Казахстан. 6 октября 2017г.

SM — NEWS . RU . «Марат Тажин – патриот Казахстана, друг России» — Кандидат философских и доктор социологических наук, экономист, социолог и политик, все это о государственном деятеле Казахстана Марате ТАЖИНЕ. Яркая карьера, большой опыт и профессионализм выделяют его среди политической элиты. Однако в отличие от других казахских чиновников Тажин остается в тени и редко дает интервью СМИ. Кто же он, Марат Тажин? Какова роль его личности для Казахстана?

CARAVAN . KZ . «Асету Исекешеву не хватает денег?» — Имидж столичного градоначальника под угрозой. Виной тому очередная инициатива акиматовской “дочки” – компании “Астана LRT”, которую политологи назвали антисоциальной. А вот так прокомментировал инициативу столичных транспортников политолог Данияр АШИМБАЕВ – К сожалению, нужно констатировать тот факт, что у нас в стране появилось много людей с идеями, но стало очень мало с мозгами.

CAMONITOR . COM . «Почему акимы не жалеют денег на благоустройство, но закрывают глаза на ЖКХ?» — Масштабная реконструкция Алматы высветила одну странную особенность в работе казахстанских акимов: они готовы тратить значительные бюджетные средства на благоустройство улиц, площадей, на всевозможные празднества, но при этом почти не занимаются решением коммунальных проблем. Хотя кому как не им знать, насколько изношены основные фонды ЖКХ и к каким аварийным последствиям это способно привести. Разве не логичнее было бы сначала обеспечить комфортные условия проживания людей в квартирах, а уже потом наводить внешний лоск?

«Как депутаты народные интересы защищают» — Депутаты нижней палаты парламента давненько не показывали «клыки». За редким исключением, они на протяжении последних созывов продолжали играть роль «пугливых зайчиков», как метко выразился экс-мажилисмен Амангельды ТАСПИХОВ. Но в новом политическом сезоне парламентарии явно решили сменить «амплуа».

SAYASAT . ORG . «Особо волноваться до конца 2017 года не надо» — Наблюдатели прогнозировали, что в экономике страны осенью вряд ли могут быть какие-то потрясения. Тем не менее, растут цены на самые ходовые товары – бензин и ТНП. В этом вопросе реакция властей вполне ожидаема: успокоить народ и заявить, что рука на пульсе. С другой стороны, политическая плоскость развивается своим ходом. Вновь прогнозируются отставки и ротации. Политолог Марат ШИБУТОВ считает, что по кадровым изменениям все непредсказуемо как в самих перестановках, так и в их результатах.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ, советник председателя Нацбанка РК – «О росте цен и общественном сознании» — Замечание председателя Нацбанка РК о том, что инфляцию в том числе (кроме этого были перечислены ряд других факторов, в том числе рост цен на импорт) формируют инфляционные ожидания населения, которое было перефразировано в то, что население само виновато в инфляции, вызвало бурный отклик в социальных сетях. Хотел бы остановитьcя на этом моменте – он является ярким примером влияния общественного сознания на реальную экономику… Национальный Банк можно много за что ругать и критиковать, но троллить за тезис "инфляционные ожидания населения вносят вклад в инфляцию" с точки зрения экономической науки означает смеяться над фразой, что "земля круглая" лишь потому, что всем ведь "видно и понятно", что она плоская.

NOVGAZ.COM . «Крипто — крабле-бумс» — Зачем Казахстану «государственная» криптовалюта? Инициатива по созданию криптотенге не абсурдна по своей сути: если криптовалюта будет создана в Казахстане, ничего плохого в этом нет. Главное – чтобы она была свободна от государства, а вот на это уже точно никто не пойдет. Потому что какой-нибудь будущий «нуркоин» хорош только тогда, когда в коде валюты можно разглядеть добродушный, но строгий взгляд человека, в честь которого эту валюту и назовут.

KAPITAL . KZ . «В РК намерены обязать обменники раскрывать конечных владельцев» — Новый Проект Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле», инициатором которого является Нацбанк, предусматривает, чтобы обменные пункты раскрывали своих конечных собственников.

IA — CENTR . RU . Тимур ИСАХАНОВ – «Заметки раздраженного алматинца: …а «бесплатная медицина» всё дорожает» — В плане социальной нагрузки государство Казахстан признает за собой в основном образование и здравоохранение. Такая сфера, как пенсионное обеспечение, например, давно выдавлена из госсоцпакета и направлена в обойму личных проблем конкретного гражданина. В общем, пенсионное обеспечение будущих пенсионеров – это дело самих пенсионеров. Государство оставляет за собой лишь право направлять деньги накопительного пенсионного фонда туда, куда считает правильным.

FORBES . KZ . «Almaty Invest 2017: Главное, чтобы инвестору было комфортно» — Ключевым словом V международного инвестиционного форума Almaty Invest 2017 стало слово «комфорт». Руководители городского акимата и бизнес-структур наперебой убеждали 500 потенциальных инвесторов из 28 стран, что в Алматы им будет удобно, безопасно, тепло и сытно.

Михаил КРЫЛОВ – «Почему падает тенге, когда растет в цене нефть?» — Курс доллара по отношению к тенге растёт на +7% в квартал вопреки 20-процентному росту цен на нефть. Можно ли говорить о том, что тенге перестаёт быть сырьевой валютой, а Казахстан — сырьевой экономикой?

EXCLUSIVE . KZ . «Хиджаб в школе – раскол в обществе?» — «Открытая редакция» пришла к выводу, что исламизация сознания – это прямое следствие того, что государство с треском проиграло идеологическую войну. В печатной версии Exclusive.kz предлагает выборку самых разных интересных экспертных мнений участников планерки.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – «За вызовы в полицию критиков учебников осуждают Сагадиева» — Скандал вокруг новых учебников русского языка обострился вызовами в полицию их некоторых критиков после обращения министра образования и науки Ерлана САГАДИЕВА в МВД. Правозащитники называют это преследованием за критику.

365 INFO . KZ . «Секс-ссылка в учебнике русского языка подтверждает недоработки авторов» — В учебнике русского языка за 5-й класс есть ссылка на сайт, где в разделе «секс» речь идет о порно, анальном сексе и фистинге. Но возможно, минобр опять обвинит учителей и родителей в неправильном понимании содержания учебника. Скандал с учебниками русского языка в Казахстане продолжаются. На этот раз в центре внимания оказался учебник пятого класса, автором которого также является Зинаида САБИТОВА. В нем на 19 странице детям предлагают пройти на сайт webotvet.ru.

««Министры-мажоры» не знают, что творится в стране» — Председатель совета деловых женщин Карагандинской области НПП «Атамекен» и общественный деятель Алия САДЫРБАЕВА уверена, что члены правительства Казахстана не очень хорошо понимают экономическую ситуацию «внизу».

«Путеводитель по уят-местам Казахстана: заметки психиатра» — Очередная статуя взбудоражила блюстителей нравственности, на этот раз в Костанае. Скульптура установлена во дворе дома по улице Баймагамбетова. Обнаженная женщина-кошка, выполненная из бетона, гордо возносит над головой чашу, в которой будут расти цветы. Но в соцсетях есть и критики. Все ждут появления Уятмена. Как бы то ни было, тема уята в Казахстане сейчас всплывает все чаще. Почему?

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