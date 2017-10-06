Трам-па-ра-раммм: налоговая реформа и аллюзии

И это вы называете налоговым кодексом? Выбросите его к чертовой матери! Это рудимент. Будем делать налоговую реформу с нуля

Мы сделаем жизнь обычных граждан, трудящихся, замечательной, такой, как они этого заслуживают. Будем возвращать наши капиталы из офшоров – компаниям станет выгодно производить продукцию не в третьих странах, а здесь – чтобы они нанимали наших рабочих, росли, помогали перестраивать города и села. Все свои усилия мы направим на то, чтобы на большем количестве продуктов были напечатаны слова «Сделано в…» с названием нашей великой страны!

Подобную пламенную речь готовы услышать граждане десятков государств, которые хотят справедливости и процветания: экономик, находящихся в ручном и не всегда профессиональном управлении в мире еще очень много.

Всемирные финансовые институты развития, все чаще выступающие в качестве менторов, охотно раздают свои кредиты на преобразования и дают советы, как поставить народное хозяйство на «правильные рельсы», но их указующий перст чаще ведет не туда, и развивающиеся страны мечутся из стороны в сторону, чтобы хотя бы застолбить свое место в существующей системе координат. А, между тем, в этой системе остается все меньше пространства для конкуренции…

Эти менторы избирают для своих экспериментов слабые страны, с точки зрения экономического развития. Они почему-то не дают своих рекомендаций развитым экономикам, хотя те тоже испытывают проблемы роста. Сложно представить, как Всемирный банк или Международный валютный фонд диктуют Дональду Трампу и его команде, как быть и что делать.

Этот чудаковатый в своих замашках Трамп и сам знает, как быть Америке и что нужно сделать, чтобы США процветали.

Так вот, эти символические образы про налоговое законодательство и мусорную корзину, про рудименты и планы на будущее принадлежат именно президенту США. И как бы нам не нравилась фигура Трампа, его выходки, непоследовательность, несговорчивость и прочая, прочая, он знает, чем займется в ближайшем настоящем.

Так вот, на днях Трамп представил свое видение налоговой реформы – даже развитые страны думают над тем, как улучшить нет, не администрирование налогов, а налоговое поле, чтобы взращивать на нем плоды, приносящие радость не только транснациональным компаниям, «олигархам» вроде него самого, но и самым простым трудящимся.

«Такая возможность выпадает раз на поколение. Я ждал этого очень долго. Мы снизим налоги для среднего класса, упростим налоговый кодекс и сделаем его более справедливым для простых американцев и вернем в нашу страну рабочие места и материальные блага, которые, было, покинули ее – и большинство людей считали, что покинули навсегда», – очень пафосно начал свою речь глава Белого дома.

Держится он очень уверенно, нисколько не сомневаясь в том, что миллионы американцев обязательно разделят его идею не просто поддержать развитие, рабочие места, трудящихся, семьи, а вывести Америку на новый виток экономического прогресса.

В его речи пример всего одного штата Индианы – императив. С этим не поспоришь. Индиана с ее низкими налогами стала магнитом для многих бизнесов, которые пытались уйти от высоких налогов, а нашли этот рай в границах США. Там созданы тысячи новых рабочих мест и пришли инвестиции. Жители Индианы получили лучшее качество жизни.

«Пришло время Вашингтону поучиться мудрости у Индианы. Нам нужно, чтобы Вашингтон поддерживал американские рабочие места, а не создавал им препятствия», – считает Трамп.

Он убежден, что Америка может снова стать великой, но есть один и очень высокий барьер, который не взять без преобразований: «Наша страна и наша экономика не смогут рвануть с места так, как должны, если мы не реформируем устарелый, сложный и очень обременительный налоговый кодекс Америки. Это рудимент. Нам нужно его изменить. Нам нужно состязаться – состязаться с другими странами».

Дескать, Америка уже доросла до того, чтобы создать налоговую систему, «которую наш народ — наконец-то! — и хочет, и заслуживает».

Но отойдем от пафоса Трампа – лишь обозначим то, что он намерен сделать.

Первое. Будут снижены налоги для простых трудящихся – людей, которые работают долго, тяжело, и о которых забыли. В рамках этого проекта первые $12 тыс. дохода, полученные лицом, будут освобожденными от налога, а женатая пара не заплатит ни цента со своих первых $24 тыс. дохода. Таким образом, больше доходов большего количества людей будут облагаться налогом по ставке 0%. По этой нулевой ставке, к облагаемому налогом доходу будет применяться всего три ставки налогов: 12%, 25% и 35%.

Также будут увеличены налоговые зачеты, которые и без того в США работают очень хорошо, на детей в возрасте до 17 лет, на тех, кто ухаживает за больными, инвалидами, стариками. Будут расширены критерии налоговых зачетов для семей со средним доходом. Устранены налоговые льготы и лазейки, чтобы от налоговой реформы выиграл именно рабочий класс, а не те, кто зарабатывает больше всего.

Кроме того, Трамп будет просить Конгресс добавить «дополнительную высшую ставку на самые высокие доходы, чтобы еще больше освободить от налогового давления рабочих людей».

Второе. Будет максимально упрощен налоговый кодекс. Чтобы налогоплательщики не тратили миллиарды долларов и много часов каждый год, чтобы выполнять требования «жутко сложного налогового кодекса», с привлечением помощников для составления налоговых деклараций.

Будет отменен минимальный налог, или АТМ, когда нужно подсчитать налоги двумя способами, а оплатить более высокую сумму из двух. «По нашему проекту АМТ будет иметь еще меньше смысла, поскольку мы аннулируем многие налоговые льготы для крупных предпринимателей, с которыми она, собственно, и имела дело. Мы сделаем наши налоги снова простыми. Мы упростим нашу налоговую систему», – заявил Трамп.

Третье. Будут снижены налоги для американских компаний, чтобы возобновить их конкурентоспособность и создать еще больше рабочих мест и более высокие зарплаты для американских рабочих. Чтобы американские компании не уходили из страны в поисках наилучшего законодательства по налогообложению.

«Согласно нашему проекту, мы существенно снизим налоговую ставку для бизнеса, чтобы американские компании и американские рабочие могли обойти своих зарубежных конкурентов и начать снова побеждать. Мы снизим ставку налога на прибыль предприятий, чтобы она была не выше 20%. Это намного меньше, чем 35 и 39 – и значительно ниже средней ставки в других промышленно развитых странах», – говорит Трамп.

Четвертое. Для миллионов малых бизнесов и ферм, которые подают отчетность как частные предприниматели, S-корпорации или партнерства, будет снижена налоговая ставка с тех 25%, которые они платят, до более низкого показателя. «Намного более низкого. Это будет самый низкий верхний предел налога на прибыль для малых и средних бизнесов в стране за последние 80 лет», – не унимается Трамп.

Президент США готов пойти, если Конгресс поддержит, даже на то, чтобы списывать стоимость оборудования в год его покупки, а не растягивать амортизацию на многие месяцы и даже годы: «Это очень важно, чтобы позволить американским компаниям купить серьезное промышленное оборудование и сделать другие капиталовложения, необходимые им для роста и укрепления».

Пятое. Новое налоговое законодательство позволит американским компаниям, работающим в третьих странах, вернуть обратно свои триллионы долларов, которые они держат за рубежом. Эти «просто возмутительные налоги», из-за которых американский капитал крутится на других континентах, будут приведены в чувство, а для того, чтобы капитал вернулся, будет принят одноразовый низкий налог, а попросту – легализация.

«Согласно американской модели, мы снижаем давление на компании, если они ведут бизнес в нашей стране. Именно этого мы хотим. Мы хотим, чтобы они вели деятельность в нашей стране, а не покидали ее, как сделали некоторые фирмы из Индианы. Некоторые даже пообещали мне многое, но лишь частично придерживаются обещаний, поскольку их поощряют уйти. А теперь мы будем поощрять их остаться. Если это не сработает, мы займем еще более жесткую позицию. Хорошо?», — сказал Трамп.

То есть, Америка действительно хочет, чтобы ее «компании нанимали людей в Америке, росли в Америке, поднимали зарплаты американским работникам и помогали перестраивать американские города и села».

Национальная идея, «американская мечта», что называется, – в действии.

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