В Астане запустят автобусы для болельщиков футбольного матча Казахстан-Армения

Астана. 6 октября. КазТАГ – В Астане будет организована подача специальных автобусов для доставки болельщиков до стадиона «Астана Арена» на футбольный матч «Казахстан» – «Армения» 8 октября, следует из сообщения ТОО «Астана LRT».

«Время отправления автобусов – с 20.00 до 21.00, точки сбора пассажиров: парковка «СК «Казахстан»; «Мечеть «Нұр Астана»; «Дворец «Жастар»; «Столичный цирк», стоимость проезда Т90, проездные, льготные билеты не действительны», — указано в сообщении компании в Facebook в пятницу.

Отмечается, что вернуться в город после игры можно автобусами маршрутов №10, 12, 28, 40, 51, 303.

«С 23.00 на парковку стадиона и остановку стадион «Астана Арена» по пр. Кабанбай батыра также будут поданы специальные автобусы», — уточняется в сообщении.