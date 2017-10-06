За кражу драгоценностей в торговом центре Караганды охранник и его родственник получили 7 и 8 лет лишения свободы

Караганда. 6 октября. КазТАГ — За кражу золотых драгоценностей в торговом центре Караганды охранник и его родственник получили 7 и 8 лет лишения свободы, передает корреспондент КазТАГ из зала суда.

«Суд приговорил Жандоса Асанова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 частью 4 УК РК (кража, совершенная в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем, (…) с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы (УИС) средней безопасности», — огласила приговор судья Казыбекбийского районного суда Караганды Гульнар Дегенова в пятницу.

Родственник охранника, который принимал участие в краже в торговом центре «Алем», получил наказание в виде лишения свободы на 1 год больше.

«Данияра Абдраманова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 УК РК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем, (…) с отбытием наказания в учреждении УИС средней безопасности», — зачитала приговор Г. Дегенова.

Осужденные признались в том, что грабили бутики, и раскаялись. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично. Сумма колеблется от Т9 млн до Т25 млн. Арендаторы ограбленных бутиков в торговом центре «Алем» остались довольны приговором. Однако адвокаты осужденных в ближайшее время намерены обжаловать решение суда.

Напомним, ограбление в торговом доме «Алем» произошло 28 марта 2016 года. У 12 потерпевших взломали бутики и вынесли золотые изделия на сумму свыше Т200 млн. В краже стали подозревать охранника, который дежурил в тот день. После случившегося он долгое время не выходил на связь. В некоторых бутиках предпринимателями были установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых подтвердили, как двое мужчин, похожих на подозреваемых Ж.Асанова и Д.Адбраманова, выносили сейфы с драгоценностями и с помощью лома вскрывали их.