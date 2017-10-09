Депутат не видит «каких-то объективных причин» для отсутствия бензина на казахстанских заправках

Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . В отсутствии бензина на заправках Казахстана нет «каких-то объективных причин», поэтому правительство должно разобраться из-за чего сложился дефицит ГСМ, считает депутат мажилиса парламента РК Маулен Ашимбаев.

«Конечно, может это не совсем правильная оценка, но, на мой взгляд, здесь я не вижу каких-то объективных причин. Здесь есть какие-то субъективные причины, определенные решения, позиции с тем, чтоб максимизировать свою прибыль с определенных кругов. И с этой стороны я думаю, правительство должно разобраться», — сказал М. Ашимбаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах мажилиса в понедельник.

При этом он отметил, что, если правительство не сделает заявления до среды, то депутаты намерены потребовать принятия мер на пленарном заседании палаты.

«Правительство должно четко (…) объяснить народу, почему это произошло (…). Я думаю, что в среду депутатами этот вопрос будет подниматься. Это актуальные вопросы. Если до среды правительство четко не прояснит ситуацию и не объяснит, что произошло, я уверен, что многие коллеги будут этот вопрос поднимать», — заявил мажилисмен.

По его мнению, нужно разобраться, почему нет бензина. Ведь, по его словам, такая проблема имеется и в Алматы, и в Астане, также схожая проблема есть в других регионах Казахстана.

В заключение М. Ашимбаев добавил, что на мировом рынке ситуация с ценами на бензин более или менее стабилизировалась, чтобы поддерживать определенный уровень прибыльности.

«В целом эти цены (мировые цены на бензин – КазТАГ) достаточные для наших производителей, чтобы поддерживать определенный уровень прибыльности. В этих условиях, когда работают наши НПЗ, наверное, сложно объяснить, почему этот дефицит произошел. Поэтому здесь нужно, чтобы правительство привело свои четкие аргументы», — подчеркнул он.