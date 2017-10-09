Результаты расшифровки бортового самописца с Ан-28 будут готовы на этой неделе

Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Результаты расшифровки бортового самописца с разбившегося под Алматы Ан-28 будут готовы на этой неделе, сообщил и.о. руководителя управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развития РК Жамбыл Исин.

«Комиссия создана. Бортовой самописец был отправлен в МАК (международный авиационный комитет — КазТАГ) в Москву. Ближе к среде-пятнице данные параметры будут расшифрованы и затем комиссия приступит к дальнейшему анализу», — сказал Ж. Исин на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что необходимое время проведения расследования составляет месяц, если не потребуется дополнительных исследований.

«Если потребуются дополнительные исследования, то нам предоставляется еще время, порядка 60 дней», — уточнил спикер.

Кроме того, вопрос о запрете эксплуатации этого воздушного судна прокомментировал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«Нужно дождаться результатов расследования и после будем принимать решения. Вполне может быть (запрет эксплуатации — КазТАГ). После проведения расследования к нам на днях должны прибыть специалисты от завода-изготовителя данного воздушного судна и будут проведены все необходимые консультации», — уточнил он.

Как ранее проинформировала и.о. заместителя председателя комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова, в Казахстане насчитывается всего 7 самолетов Ан-28, «из них 4 самолета не летают, один вышел из строя в связи с аварией, используются лишь 2 воздушных судна».

«К ним будет применена инспекция комитета гражданской авиации и после инженеры будут решать (вопрос о запрете — КазТАГ)», — заключила она.

Как сообщалось, в начале октября воздушное судно санавиции Ан-28 потерпело крушение в Алматинской области. Самолет пропал с радаров в 18.47, спустя 12 минут после взлета, в 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствовала. Начались спасательно-поисковые работы, к месту предполагаемого крушения самолета выехали подразделения КЧС МВД. Прибыв на место авиакатастрофы, они потушили горящий самолет и констатировали гибель пятерых человек, находившихся на борту Ан-28.