«Бензиновый» ажиотаж в Алматинской области пошел на спад, утверждают власти

Талдыкорган. 10 октября. КазТАГ — В Алматинской области так называемый «бензиновый» ажиотаж пошел на спад, считает первый заместитель акима области Лаззат Турлашов.

«Разумеется, проблема с ГСМ коснулась и нашей области. Этот вопрос находится на нашем постоянном контроле. Мы встретились с менеджерами всех операторов, находящихся в нашей области. Закреплены ответственные за этот вопрос лица. Основной поставщик ГСМ в нашу область – это Шымкентский НПЗ. По сравнению с первыми днями сейчас ситуация постепенно стабилизируется. В целом могу твердо сказать, что без ГСМ наша область не останется», — заверил Л. Турлашов.

В регионе насчитывается 335 автозаправочных станций, 28 из которых расположены в областном центре. Из них 134 АЗС помимо ГСМ обеспечены газом.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алимжана Тохтасунова, в каждом районе специалисты профильных отделов ведут мониторинг ценообразования.

«Кроме того, на областном уровне создан специальный штаб, куда поступает ежедневная информация. Да, был скачок цен. К примеру, в некоторых местах бензин АИ-92 доходил до Т159 за литр. «Газпром» реализует по Т156 — в силу того, что бензин туда поступает из России. По Т148-149 за литр пока реализуют те заправки, которые отпускают бензин по заранее проплаченным талонам. Но в целом ситуация под контролем», — сказал А. Тохтасунов.

По данным акимата, с 1 октября Шымкентский НПЗ отгрузил в Алматинскую область 4,5 тыс. тонн только бензина марки АИ-92, тогда как потребность в нем в регионе составляет 36 тыс. тонн, то есть из 62 тыс. тонн нефтепродуктов, которые потребляет Алматинская область, 60% составляет именно 92-й бензин.

«Что касается контроля за ценами, то с прошлого года мы можем осуществлять его только на марку АИ-80. Если же будут случаи завышения цен по преднамеренному сговору между АЗС, тогда мы вправе применить антимонопольное реагирование. Налагается соответствующий штраф. Если это субъект малого и среднего бизнеса, то размер штрафа составляет 3% от дохода, а также изымается полностью монопольный доход. Что касается крупного бизнеса, то здесь размер штрафа 5%. За прошлый год, к сведению, мы в общем по области оштрафовали на сумму более 900 млн тенге», — добавил руководитель регионального управления агентства по регулированию естественных монополий Турсынбай Галинов.