Мажилисмен предложил запретить нанимать в казахстанский футбол иностранных тренеров

Астана. 11 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . В отечественном футболе необходимо ввести запрет на иностранных тренеров и сократить непомерные гонорары футболистам, считает депутат мажилиса парламента Магеррам Магеррамов.

«Необходимо принять ряд незамедлительных мер, направленных на качественное решение существующих проблем (в футболе РК — КазТАГ). Необходимо прекратить практику приглашения возглавлять национальную сборную тренеров из стран СНГ. Внутренние чемпионаты этих стран находятся на низком уровне, каждая из национальных сборных стран Содружества пребывает в ситуации, когда их самих следует вытаскивать из болота неудач», — сказал М. Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на имя министра культуры и спорта на пленарном заседании в среду.

Также, по его словам, необходимо сократить непомерные гонорары футболистам, ввести лимит на 7 лет на включение в составы команд зарубежных игроков.

«Определить разрешенное количество иностранных легионеров — по 4 футболиста в один клуб. Ввести ограничение на включение в основной состав на каждую игру не более двух иностранных футболистов. Для отечественных молодых футболистов это станет мотивацией развивать свой профессионализм и иметь возможность играть за основные составы клубных команд и выступать за национальную сборную», — отметил мажилисмен.

Кроме того, М. Магеррамов полагает, что в зарубежные страны следует отправлять учиться играть не юношей, а тренеров — тех, кто будет учить казахстанских детей и молодежь играть, как в ведущих странах Европы.

Парламентарий отметил, что сегодня в Казахстане созданы все условия для футбола, футболистов и их тренеров, но несмотря на это проблемы не решены.

«Не раз поднимались среди казахстанской общественности вопросы о многомиллионных финансовых тратах на футбольные клубы и баснословных гонорарах нашим футбольным звездам. По уровню игры они тянут только на то, чтобы зваться звездами дворового футбола. Ситуация с отечественным футболом приближается к критической точке, и требуется скорое и объективное разбирательство по сложившейся ситуации», — указал депутат.

Также М. Магеррамов напомнил, что на данный момент казахстанская сборная по футболу занимает последнее место в группе отборочного цикла чемпионата мира-2018 и находится в международном рейтинге FIFA на 126 месте.

«Казахстанский футбол в рейтинге FIFA со 105 позиции опустился на 126 место. В этом рейтинге позади нас находится Центральноафриканская республика, а перед нами — Танзания и КНДР. Выше нас в рейтинге Антигуа и Барбуда, Малави, Сент Кидс и Невис. Думаю, мы с вами не сразу найдем на карте эти государства. Провальные игры в отборочных матчах к ЧМ-2018 и стремительное падение в мировом рейтинге не стали поводом к серьезному разбирательству», — подчеркнул мажилисмен.